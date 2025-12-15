Нижегородские власти хотят снести часть дома у арестованного Дмитрия Аржанова

В суде рассматривается иск администрации Нижнего Новгорода к предпринимателю и акционеру ПАО ГК «ТНС энерго» Дмитрию Аржанову. Последние несколько лет он сидит в СИЗО, сейчас его судят в Москве вместе с бывшими топ-менеджерами группы по обвинению в мошенничестве в составе оргпреступного сообщества, якобы похищавшего у «Россетей» плату за электроэнергию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэрия вышла к Дмитрию Аржанову с требованием демонтировать часть гостевого дома на земельном участке в деревне Новая. По итогам проверки власти решили, что этот объект недвижимости вышел за границы своего участка, наложившись на смежные земли. Представители Дмитрия Аржанова возражают против этого иска. Слушание дела состоится в январе 2026 года.

На участке предпринимателя два дома, основной и гостевой. В этом году судебные приставы пытались продать арестованную недвижимость Дмитрия Аржанова, оценив ее в 61 млн руб., однако Росимущество сняло ее с реализации. Впрочем, относительно этих объектов спецотдел УФССП подал новый иск к Дмитрию Аржанову, рассчитывая реализовать его имущество в интересах кредитора «Российский фонд технологического развития». При этом оба дома и участок находятся в залоге у банка по ипотечному кредиту, и банк уже обратил на них взыскание: то есть налицо конфликт интересов разных кредиторов в отношении арестованного имущества.

Иван Сергеев