В Самарской области столкнулись грузовик с игрушками и легковушка, один человек погиб

В Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля Volvo, перевозившего игрушки, и легкового автомобиля ВАЗ2107. Об этом сообщает МВД региона.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, авария произошла в 11:20 (MSK+1) на 115,5 км автодороги Самара — Волгоград. Грузовик занесло, после чего он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем. Транспортное средство ВАЗ2107 двигалось со стороны Саратова в направлении Чапаевска.

В ДТП скончалась до приезда скорой медицинской помощи пассажир легковушки — женщина 1940 года рождения, пострадал водитель — мужчина 1947 года рождения.

Госавтоинспекторы организовали беспрепятственный проезд транспорта, эвакуацию поврежденного автотранспорта и уборку обломков с проезжей части. также они установили и опросили участников ДТП и очевидцев, зафиксировали обстановку.

Руфия Кутляева