Двум бухгалтерам в Игринском районе избрали домашний арест за мошенничество

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста двум бухгалтерам муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» в Игринском районе, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что 65-летняя и 44-летняя жительницы поселка Игра, действуя по предварительному сговору, с июля 2021 года по август 2025 года похитили более 1 млн руб., предназначенные для компенсации расходов на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ для педагогических работников, проживающих в сельской местности Удмуртии.

В ходе судебного заседания обвиняемые и их защитники не возражали против домашнего ареста. Суд учел наличие постоянного места жительства обвиняемых и согласился с тем, что данная мера не препятствует уголовному производству. Домашний арест установлен на срок два месяца. Контроль за соблюдением условий ареста возложен на Игринский межмуниципальный филиал уголовно-исполнительной инспекции.

Анастасия Лопатина