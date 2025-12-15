Действующий глава Карагая переизбрался на новый срок

Карагайским округом продолжит руководить Василий Нечаев. Как сообщает телеграм-канал «На местах», за это проголосовали депутаты местной думы. К исполнению обязанностей он приступит с 16 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Нечаев

Фото: телеграм-канал «На местах» Василий Нечаев

Фото: телеграм-канал «На местах»

Помимо Василия Нечаева в конкурсе на должность главы муниципалитета участвовал директор центра обеспечения сельских территорий Вячеслав Югов.

Василий Нечаев впервые был избран главой Карагайского округа 15 декабря 2020 года.