Действующий глава Карагая переизбрался на новый срок
Карагайским округом продолжит руководить Василий Нечаев. Как сообщает телеграм-канал «На местах», за это проголосовали депутаты местной думы. К исполнению обязанностей он приступит с 16 декабря.
Василий Нечаев
Фото: телеграм-канал «На местах»
Помимо Василия Нечаева в конкурсе на должность главы муниципалитета участвовал директор центра обеспечения сельских территорий Вячеслав Югов.
Василий Нечаев впервые был избран главой Карагайского округа 15 декабря 2020 года.