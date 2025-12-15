Горнолыжные центры ММК включены в туристический автомаршрут по Южному Уралу

Через горнолыжные центры «Абзаково» и «Банное» проложен новый зимний автомобильный маршрут «Горы зовут!».

Известные на всю страну горнолыжные курорты Магнитогорского металлургического комбината — «Банное» и «Абзаково» — стали одними из главных точек притяжения автотуристов нового маршрута. Они сочетают в себе современные трассы разного уровня сложности, которые подходят как для начинающих лыжников и сноубордистов, так и для профессиональных спортсменов, и развитую инфраструктуру, предоставляющую широкие возможности для семейного отдыха.

Протяженность путешествия около 500 км — от Уфы к склонам Южного Урала. По ходу маршрута «Горы зовут!» автотуристы смогут посетить природные заповедники и места для занятий активными зимними видами спорта.

«Горы зовут!» — четвертый туристический проект, разработанный министерством предпринимательства и туризма Республики Башкортостан совместно с «Роснефтью». Годом ранее был открыт межрегиональный маршрут «Сила природы», а в этом году — «Павловская кругосветка» и «Ожерелье Камы». Проекты направлены на поддержку развития внутреннего туризма.

Новый зимний автомобильный маршрут помимо посещения горнолыжных курортов «Банное» и «Абзаково» предлагает туристам опробовать склоны гор Малиновой и Мраткино, воочию увидеть ботанический памятник природы Кужановские лиственницы и совершить экскурсию в многопородный питомник собак «Белый лекарь».

ПАО «ММК»