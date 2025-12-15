Больше 300 тысяч москвичей из-за долгов стали невыездными перед Новым годом

Порядка 375 тыс. жителей Москвы не могут выехать за границу из-за наличия задолженностей. Об этом сообщается в пресс-релизе столичного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«На 1 декабря 2025 года в рамках почти 375 тыс. исполнительных производств действуют ограничения на выезд», — заявил главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов.

В ведомстве напомнили, что запрет на выезд за пределы России снимается только в случае полного погашения задолженности. При этом снятие ограничения включает несколько этапов и требует взаимодействия между ведомствами. «При планировании поездок за границу необходимо заранее убедиться в отсутствии задолженности, чтобы освободить себя от лишних хлопот в предновогоднее время», — отметили московские приставы. Они призвали граждан проверять информацию на сайте службы или портале Госуслуг.