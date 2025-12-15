В Пермском крае возбудили дело после пропажи 13 туристов на горе Ослянка

СКР возбудил уголовное дело после пропажи 13 туристов, которые выехали на снегоходах к горе Ослянка в Кизеловском городском округе Пермского края. К их поискам привлекли более 100 человек и 46 единиц техники, включая беспилотники и вертолет, рассказали в управлении ведомства по региону.

По данным силовиков, 13 декабря группа из 15 человек выехала к Ослянке из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа. В тот же день в поселок вернулись только двое туристов. Местонахождение остальных до сих пор не установлено.

Следователи осмотрели базу отдыха, а также допросили вернувшихся туристов и родственников пропавших. Проверяется предполагаемый маршрут группы. Поиски ведутся на площади свыше 63 кв. км. Помимо сотрудников МЧС и полиции, найти туристов помогают участники поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт», «Отряд им. Ирины Бухановой», волонтеры и местные жители. Поиски осложняют глубокие сугробы в лесу и идущая метель.

Telegram-канал «112» сообщил, что МЧС установило место, где могут находиться пропавшие. По предварительной информации, они остановились у реки Сухая. Отследить туристов удалось по сигналу мобильных телефонов. К реке выдвинулись спасатели.

