В Челябинске долгосрочная аренда недвижимости подешевела на 11% за год

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Челябинске в ноябре 2025 года составляет 26 тыс. руб. в месяц. К ноябрю прошлого года показатель снизился на 11%, сообщает «Авито Недвижимость».

По динамике удешевления аренды жилья Челябинск находится на четвертом месте среди городов страны. Больше цена упала только в Москве (-15%), Краснодаре (-13%) и Туле (-12%). Средняя стоимость аренды по России оказалась на уровне 35,3 тыс. руб. Это на 1,3% меньше, чем в ноябре 2024 года. Меньше всего тратят на квартиру жители Кирова и Ульяновска (по 23 тыс. руб.), а также Иванова (24 тыс. руб.).

В конце осени в Челябинске интерес к съему квартир увеличился на 4% к ноябрю 2024 года. Отдельно спрос вырос на однокомнатные (+6%), двухкомнатные (+4%) и трехкомнатные квартиры (+11%). Предложение при этом увеличилось на 68%. За год расширился выбор однокомнатных (+71%), двухкомнатных (+60%) и трехкомнатных квартир (+19%).

Виталина Ярховска