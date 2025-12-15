История зациклична

В Воронежском театре драмы имени Кольцова приглашенный режиссер, руководитель Орловского театра имени Тургенева Владимир Хрущев представил авторскую интерпретацию романа Ивана Тургенева «Дым». Гость показал воронежскому зрителю не просто иллюстрацию к произведению. Он выбрал для постановки жанр морока, вводящий зрителя в помрачающее рассудок состояние и создающий на сцене атмосферу помешательства, одновременно попытавшись осовременить классику декорациями и музыкой.

4 декабря в Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова прошла премьера спектакля «Дым» по роману Ивана Тургенева. Автором инсценировки стал Владимир Хрущев, выпускник Челябинского государственного института культуры и ГИТИСа (мастерская Бориса Голубовского). Владимир Хрущев работал главным режиссером в драмтеатрах Калуги, Тольятти и Улан-Удэ, а ныне возглавляет Орловский государственный академический театр имени Тургенева. Его режиссерский багаж включает около 50 постановок. По признанию самого режиссера, современной драматургии он предпочитает классику.

«Есть очень интересные современные пьесы, и есть режиссеры, которые умеют их вскрывать. Я больше люблю работать с проблемами, а не проблемками, поэтому между классической (глубокой) драмой и современными (актуальными) пьесами выбираю первое»,— отметил Владимир Хрущев.

История помещика Литвинова не отпускала режиссера много лет, поэтому он был особенно рад представить постановку воронежской публике. По его словам, в романе, написанном в 1865–1867 годах, наиболее созвучной современному зрителю стала тема зависимости и морока, в котором очутился главный герой.

Действие разворачивается на курорте в Баден-Бадене. Молодой помещик Григорий Литвинов ожидает приезда своей невесты и ее тети. Но неожиданно в его жизни появляются «призраки» из прошлого. Встреча с любовью своей юности Ириной Ратмировой погружает жизнь Литвинова в морок. Ради вспыхнувшего взаимного чувства он готов одним махом перечеркнуть свою жизнь.

Режиссеру удалось создать довольно сбалансированный спектакль. С одной стороны, не исказить оригинал, чем грешат многие постановщики, с другой — адаптировать его для современного зрителя, использовать современный язык и подобрать нужный «угол зрения».

Этим самым особым взглядом на произведение и является выбранный режиссером жанр — морок. Он вводит главного героя в помрачающее рассудок состояние. Григорий настолько зациклился на нездоровой любви к Ирине, что его не может остановить даже внутренний голос в образе отца и себя самого в юности. Усиливают атмосферу всеобщего помешательства блуждающие по сцене люди из прошлого.

Что точно должно остаться неизменным в постановке, так это чувства — страстные и болезненно острые, очищающие и окрыляющие, считает постановщик. На них он и не поскупился. В некоторых сценах эмоции выглядели даже чересчур гиперболизированными.

«Что для Тургенева было важным, сейчас вызывает иронию, и именно поэтому решение некоторых образов и эпизодов обусловлено моим уже отношением. Вообще, в театр приходят посмотреть на отношения»,— уверен режиссер.

Осовременить спектакль помогли декорации и музыка. Неожиданностью для зрителей стала композиция Sweet Dreams, использованная в сцене с графом Рейзенбахом — двоюродным братом княгини Осининой. Лаконичную, но символичную сценографию создавала столичная художница Ирина Бринкус. Выбранный в качестве доминирующего красный цвет лишний раз подчеркивал состояние молодого помещика.

«Так как я уважаю автора и пытаюсь максимально раскрыть его, то моя инсценировка и мои выразительные средства продиктованы Тургеневым. Вернее, я нашел то, чего не замечали другие, «отсекал лишнее» и сделал суть, продиктованную писателем, яркой. Спектакль — это не пересказ романа и не иллюстрация. Это прежде всего мое отношение к проблеме, героям и событиям, рассказанное театральным языком. Когда вы приходите смотреть спектакль "Дым ", вы должны понимать, что это мой хрущевский дым»,– пояснил Владимир Хрущев.

Впрочем, добавляет режиссер, задачи осовременить автора не стояло, однако было важно рассказать историю так, чтобы зритель увидел в спектакле прежде всего себя.

Дарья Вербицкая