В Орске суд обязал расселить жителей аварийного дома, которых должны были переселить до 2020 года

В Орске суд обязал администрацию Орска расселить жителей аварийного дома в течение шести месяцев с даты вступления решения в законную силу. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве отмечают, что здание на ул. Белинского, 12 было признано аварийным. Жителей дома должны были расселить до декабря 2020 года, но меры по предоставлению им жилья до сих пор не приняты.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд. Надзорное ведомство контролирует исполнение принятого решения.

Руфия Кутляева