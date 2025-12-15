Сотрудники Нововоронежской АЭС проверили свои знания по географии

В международной просветительской акции Русского географического общества «Географический диктант» приняли участие сотрудники Нововоронежской АЭС и школьники Нововоронежа.

Фото: Ангелина Еремина

Перед основным испытанием участники прошли тематическую викторину – своеобразную разминку перед главным заданием. Сам диктант состоял из двух частей. Первая часть включает 10 более простых вопросов, вторая — 30 заданий повышенной сложности.

При этом составители постарались сделать вопросы такими, чтобы к правильному ответу можно было прийти путем логических рассуждений, даже если изначальные знания отсутствуют. На выполнение всех заданий участникам дали 45минут.

В этом году диктант посвящен Году Защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, эта тематика отражает не только героическое прошлое нашей страны, но и ее настоящее и будущее.

Акция, впервые проведенная в 2015году, за десять лет приобрела поистине глобальный масштаб. Сегодня ее аудитория превышает 4 млн человек, а география охватывает 137стран.

Географический диктант пишут в самых неожиданных местах: на МКС, полярных станциях, военных кораблях, вокзалах, в поездах, музеях и заповедниках. С 2021года акция охватывает все континенты – включая Антарктиду. Ее главная цель – вдохновить людей на изучение географии.

Узнать правильные ответы можно будет уже 15декабря – они появятся на сайте диктанта. Свои персональные результаты участники смогут увидеть с 21декабря.