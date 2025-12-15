Бывшего полковника ФСБ Ечкалова приговорили к 16 годам по делу о вымогательстве

Преображенский районный суд Москвы вынес приговор по делу полковника ФСБ в отставке, бывшего руководителя службы безопасности концерна «Покровский» Сергея Ечкалова. Его признали виновным в вымогательстве и подкупе свидетеля. Подсудимого приговорили к 16 годам общего режима и штрафу 1,85 млн руб., сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Сергей Ечкалов

Фото: телеграм-канал Владимира Чеснокова Сергей Ечкалов

Уголовное дело расследовалось с декабря 2021 года, фигурантами по нему также проходили бенефициар «Покровского» Андрей Коровайко и его партнер Аркадий Чебанов. Согласно фабуле дела, злоумышленники принуждали бывшую жену Вячеслава Цеповяза (был осужден на 20 лет по делу банды «Цапки») Наталью Стришнюю переписать земли ООО «ОПХ "Слава Кубани"» на связанных с концерном людей.

Также злоумышленников обвинили в подкупе брата Вячеслава Цеповяза — Андрея Цеповяза — чтобы он свидетельствовал против госпожи Стришней и членов ее семьи.

Сергей Ечкалов находился в международном розыске с 2021 года, его задержали в Ростове-на-Дону в ноябре 2022 года. Бывший силовик также проходил по делу о создании преступного сообщества в «Покровском». Следствие считало, что целью злоумышленников было взятие под контроль прибыльных сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области.

Никита Черненко