Дмитрий Яковлев покинет пост вице-губернатора Самарской области

Как стало известно, врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев покинет свой пост. Чиновник сосредоточится на должности председателя совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Дмитрий Яковлев также будет курировать строительство нового студенческого кампуса.

Чиновник был утвержден вице-губернатором в декабре 2024 года, до этого был помощником губернатора по вопросам спорта. Ранее, как и нынешний глава региона Вячеслав Федорищев, работал в Тульской области.

Евгений Чернов