Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за плохих ярославских дорог

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту непригодного состояния автомобильных дорог в двух деревнях Ярославской области. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жители пожаловались господину Бастрыкину на плохое состояние дороги, соединяющей деревню Подольцы и районный центр — Углич. По их словам, долгое время на дороге нет асфальта, но есть многочисленные ямы из-за проезда большегрузов.

Жители деревни Вараково распространили в соцсетях свое видеообращение к президенту с жалобами не только на разрушающиеся мост и дорогу, но и на отказ в газификации деревни. Про проблемы они рассказывали в том числе с помощью частушек.

Ярославский СК уже начал проверки. Глава СК поручил доложить о результатах расследования дел.