Американский миллиардер пожертвовал $100 тыс. обезоружившему террориста в Сиднее

Американский миллиардер Билл Экман пожертвовал $99,99 тыс. владельцу фруктовой лавки Ахмеду аль-Ахмеду, который получил ранение, но обезоружил террориста на пляже Бонди в Сиднее. Господин Экман назвал его «храбрым героем». Хедж-фонд Pershing Square Capital Management предпринимателя создаст программу поощрения для людей, совершивших подобные поступки, передает Bloomberg.

Миллиардер отправил деньги для Ахмеда аль-Ахмеда на специальный сбор, который организовал фонд GoFundMe. Сейчас для мужчины собрали более $1 млн. Президент США Дональд Трамп также выразил Ахмеду аль-Ахмеду «огромное уважение» и заявил, что мужчина спас множество жизней.

При стрельбе на пляже Бонди в Сиднее погибли 16 человек, еще 42 ранены. Двое мужчин напали на людей, собравшихся на еврейский праздник Хануки. Полиция Австралии назвала происшествие терактом.