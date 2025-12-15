В Левокумской райбольнице капитально отремонтировали гинекологическое отделение

В Левокумской районной больнице Ставропольского края завершили капитальный ремонт гинекологического отделения. Работы провели в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Больница обслуживает почти 35 тыс. человек, включая 9 тыс. детей, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минздрава Ставропольского края Фото: пресс-служба Минздрава Ставропольского края

Строители заменили системы водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. Они обновили полы, стены и потолки с использованием современных материалов. Установили новые дверные блоки и душевая комната появилась в каждой палате. Здание возвели в 1973 году, и до этого там делали только косметический ремонт.

На ремонт гинекологии выделили 8 млн руб. Общий объем средств на капремонт всей больницы составил 42 млн руб. Ранее обновили педиатрическое и хирургическое отделения, теперь на подходе терапия. Главный врач Елена Девяткина отметила: комфортные условия создали во всех отделениях для пациентов и сотрудников.

Министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов подчеркнул: капремонт поликлиник и больниц — это инвестиции в здоровье жителей. По поручению губернатора Владимира Владимирова в этом году завершили ремонт 18 объектов. На эти цели направили 983 млн руб. В 2025 году планируют отремонтировать еще 27 медучреждений и поставили 320 санитарных автомобилей плюс 450 единиц медтехники.

Станислав Маслаков