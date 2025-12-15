Нижегородская дума единогласно одобрила отчет мэра по нацпроектам в 2025 году

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 15 декабря отчитался о работе мэрии по нацпроектам в 2025 году. Депутаты единогласно признали исполнение трех нацпроектов («Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодежь и дети») отличным, еще одного («Беспилотные авиационные системы») — надлежащим.

На реализацию четырех нацпроектов, включающих семь программ, выделено 4,7 млрд руб. На конец года финансовое исполнение составит 100%, сообщил мэр.

По проекту «Жилье» за 2,55 млрд руб. расселен 581 нижегородец из 8,6 тыс. кв. м аварийного жилья. За 411 млн руб. по проекту «Комплексное благоустройство территорий» в Нижнем Новгороде обновили пять пространств.

911 млн руб. выделено на проект «Региональная и местная дорожная сеть». Работы шли по 10 участкам, пять из них — планово переходящие на 2026 год. Почти 107 млн руб. направили на проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»: модернизировано 10 светофоров и разработаны проекты еще по 35.

По нацпроекту «Семья» выделили 201 млн руб. на строительство четырех детсадов. Юрий Шалабаев напомнил, что всего их строится пять, работы идут с опережением графика. Плановый срок ввода — 2027 год.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» выделено 532 млн руб. — на работу советников директоров по патриотическому воспитанию и классных руководителей.

На нацпроект «Беспилотные авиационные системы» выделили 10,7 млн руб. Проект реализуется в гимназии №2 и школе №168.

«Реализация национальных проектов находится на постоянном контроле, благодаря внедрению системы мониторинга рисков и предиктивной аналитики. Это позволяет заблаговременно обнаруживать потенциальные проблемы и оперативно на них реагировать. Результатом такой работы стало досрочное завершение ряда объектов, включая дорожную инфраструктуру, модернизацию светофорных объектов и благоустройство общественных территорий»,— рассказал Юрий Шалабаев.

Галина Шамберина