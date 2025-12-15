Зрителям не хватило кресел

Организатор концерта Anna Asti подозревает зрителей в потребительском экстремизме. Никакого овербукинга на выступлении певицы не было, заявил в интервью “Ъ FM” устроитель мероприятия. В конце прошлой недели в центре скандала оказался концерт Anna Asti в Новосибирске. Посетители в пабликах жаловались, что им продали по несколько билетов на одни и те же места. Кто виноват? Как такое возможно? И является ли случай единичным? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Сибирь-Арена» не смогла усадить всех фанатов Anna Asti в Новосибирске. Хотя площадка рассчитана почти на 12 тыс. мест. Судя по рилсам недовольных посетителей, в тот день на концерте был аншлаг, и многим просто мне хватило кресел, проданных по билетам. Хотя в зал пропустили всех, утверждает одна из зрительниц: «Мы просто в ужасе, пришли на концерт Anna Asti, и оказалось, что продано несколько билетов на одно места. На наших креслах сидят люди, они тоже пытаются разобраться в ситуации. Нам предлагают пойти куда-то в другое место, выяснить насчет мест и пропустить весь концерт».

Зрители, которым не досталось мест, обвиняют организаторов в овербукинге. И в подтверждение публикуют скрин-шоты билетов в седьмом ряду сектора «А», купленных через Ticketland. У одних они стоили 4,5 тыс. руб., у других на те же кресла на 1 тыс. руб. дороже плюс сервисный сбор. “Ъ FM” отправил запрос в МТС Live, которому принадлежит билетный оператор. Как пишут некоторые паблики, тем, кому не хватило кресел, охрана мероприятия якобы предложила танцпол, где билеты дешевле. Однако организатор концерта Anna Asti в Новосибирске Геннадий Глотов в интервью “Ъ FM” заявил, что зрителям предоставили идентичные по стоимости места, либо дороже: «Овербукинга на концерте не было. Площадка поменяла конфигурацию зала после вывода билетов в продажу и убрала часть мест, а также поменяла нумерацию рядов. Всем были предоставлены равнозначные места или более дорогие в секторе у самой сцены.

Было несколько недовольных лиц, просидевших все мероприятие на предоставленных местах, а после попытавшихся обратиться и получить компенсацию. Это потребительский шантаж, и с такими случаями разбирается юридическая служба организатора. Также с недовольными зрителями связалась служба поддержки и предоставила приглашения на другие мероприятия в Новосибирске в качестве извинений из-за неудобств, связанных с пересадкой».

Так кто же виноват, что зрителям могут продать оригинальные билеты на одни и те же места? Причин может быть несколько, не исключен и технический сбой. Только за это чаще отвечает не билетный оператор, а организатор мероприятия, делятся собеседники “Ъ FM”. Все места в продаже идут по накладным, и дополнительных кресел просто не может быть. Но случаи овербукинга на концертах и на спектаклях не редкость. Последний громкий скандал был в конце октября на выступлении Мари Краймбрери в «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

Часть зрителей просто не нашла своих мест, их не было на схеме рассадки. А у другой оказался неудобный обзор, можно было увидеть лишь рабочую зону операторов. Причиной тогда стала замена площадки. В таких ситуациях и возникает путаница с билетами, замечает продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин: «У нас очень мало специализированных музыкальных площадок под проведение концертов. Чаще всего это спортивные заведения, где есть "чаша", и дальше там устраивают сцену. Все, что за ней, не продается, только справа и слева.

Бывает, что чуть-чуть просчитались при монтаже. С каких-то мест просто ничего не видно. Тогда просят быстро изменить конфигурацию. Или, наоборот, корректировали сцену, такое тоже несколько раз видел, а потом поняли, что и справа, и слева есть две дополнительные трибуны, их добавляют в продажу. Вполне возможно, технические службы поняли, что уже идет изменение конфигурации, просто не сказали вовремя билетному оператору, и он продавал билеты по старой схеме. Такое возможно, но зритель всегда прав.

За пересадку всегда отвечают организатор. Только вот прав у зрителя в России практически нет, говорит глава агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Когда билетов продается больше, чем мест, то это даже полезно, если ненамного. Но у нас в законе нет понятий "концерт" или "зрелищное мероприятие". В культурной индустрии сложно добиться какой-либо компенсации. Конечно, надо наводить порядок, но у нас нет регулятора, поэтому все это идет, как бог на душу положит. Фальшивые билеты — это еще одна очень серьезная проблема».

В случае овербукинга юристы рекомендуют все фиксировать на камеру и с этим уже идти к организаторам концерта, чтобы требовать компенсацию. Только устроители мероприятий в таких случаях все чаще стали говорить о потребительском терроризме зрителей — концерт посмотрели, рилсы опубликовали, а еще хотят вернуть деньги за билет.

Аэлита Курмукова