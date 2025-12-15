В Челябинске сотрудницу Россельхознадзора отправили в колонию за взятки

Калининский районный суд Челябинска признал заместителя начальника отдела Уральского межрегионального управления Россельхознадзора виновной в получении взятки, превышении должностных полномочий и отмывании добытых преступным путем средств. Ей назначили семь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, штраф более 8 млн руб., а также запрет занимать должности в госучреждениях в течение семи лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Преступления выявили сотрудники регионального УФСБ РФ. Суд установил, что с октября 2022-го по январь 2024 года госслужащая, работавшая на тот момент начальником отдела надзора за обеспечением карантина растений управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, получила от предпринимателей, продающих овощи и фрукты, взятку в виде телефона и ноутбука стоимостью 200 тыс. руб., а также денег в сумме 2,5 млн руб. Взамен она способствовала быстрому оформлению и выдаче фитосанитарных документов без проверки продукции бизнесменов на качество, сообщает прокуратура.

Также суд установил, что для легализации имущества сотрудница Россельхознадзора продала полученный телефон и приобрела иное имущество на вырученные деньги. Имущество и деньги, переданные в качестве взяток, обратили в доход государства.