На реке Ик в Татарстане сняли с острова шестерых рыбаков

В Мензелинском районе Татарстана спасатели эвакуировали шестерых рыбаков, оказавшихся на острове на реке Ик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Местные жители не смогли самостоятельно вернуться на берег из-за неокрепшего ледяного покрова. Спасатели доставили рыбаков на берег у села Новый Мелькен. Медицинская помощь им не потребовалась.

Им грозит штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. по статье 3.10 КоАП РТ (нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах).

Анна Кайдалова