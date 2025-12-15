Зарубежные СМИ: Каковы итоги переговоров делегаций США, ЕС и Украины в Берлине?

Владимир Зеленский предложил отказаться от вступления Украины в НАТО. Он допустил, что Киев может согласиться на другие гарантии безопасности при условии, что они будут юридически обязательными. Переговоры в Берлине между украинской и американской делегацией длились больше пяти часов. Сторонам удалось достичь значительного прогресса, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Впрочем, конкретных деталей он не привел, как и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, который участвовал во встрече. 15 декабря представители Киева и Вашингтона проведут еще одни переговоры. Кроме того, ожидается встреча Зеленского с европейскими лидерами и руководством Североатлантического альянса. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Отказ от вступления в НАТО — это серьезный сдвиг для Украины, которая уже больше 10 лет борется за присоединение к альянсу. Подобное стремление даже отражено в конституции страны как стратегическая цель, отмечает Reuters. Если Киев согласится на альтернативные гарантии безопасности, то одно из ключевых требований Москвы будет выполнено. Этого же добивался и Трамп, судя по изначальной редакции мирного плана, говорят собеседники агентства. Однако в Берлине обсуждается новая, доработанная Киевом, версия.

Европейские лидеры считают, что в переговорах наступил критически важный момент. Сейчас мы ближе к завершению конфликта, чем когда-либо за четыре года, заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, стороны активно работают над тремя документами. Речь идет о рамочном соглашении на основе 20 пунктов обновленного мирного плана, гарантиях безопасности и восстановлении украинской экономики. Впрочем, вопрос территорий пока не решен. Украина продолжает настаивать на прекращении огня по линии боевого соприкосновения. Как пишет Politico, главная задача европейцев остается прежней: не допустить, чтобы Киев согласился на невыгодные для него условия Вашингтона.

В нынешней ситуации возможно несколько сценариев, передает British Broadcasting Corporation. Один из них предполагает, что Украина подпишет сделку под давлением США: Вашингтон может остановить обмен разведданными. Или Дональд Трамп попросту выйдет из мирного процесса, о чем глава Белого дома неоднократно предупреждал. Со своей стороны европейцы могут и дальше поддерживать Киев финансово, и это наиболее вероятный итог, считают собеседники телеканала. По их словам, на военную помощь нужны деньги — то есть замороженные российские активы. Решение по их разблокировке должны принять на саммите 18 декабря. Однако среди европейцев единодушия по этому вопросу по-прежнему не наблюдается.