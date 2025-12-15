Выдача автокредитов на Ставрополье упала на 12,5%

В Ставропольском крае банки выдали 2370 автокредитов в ноябре 2025 года. Этот показатель сократился на 12,5% по сравнению с октябрем, когда клиенты получили 2710 кредитов. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) собрало эти данные по кредитам на новые автомобили и машины с пробегом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Спрос на автокредиты резко упал по всей России. Банки выдали 93,9 тыс. кредитов в ноябре против 125,3 тыс. в октябре — снижение на 25,1%. Год к году объем вырос на 1,4%: в ноябре 2024 года банки одобрили 92,6 тыс. кредитов. Эксперты связывают это с ужесточением денежно-кредитной политики в конце 2024 года. Центробанк повысил ставки и ввел ограничения по показателю долговой нагрузки, что охладило рынок.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет динамику охлаждением спроса. Заявители стали хуже проходить проверки, банки снизили аппетит к риску. Кредитные политики ужесточились, выдачи сократились. В Ставрополье ситуация усугубилась высоким уровнем отказов. В октябре банки отказали в 83,2% заявок — на 5,2 п.п. больше, чем в сентябре. Регион занял восьмое место среди 20 лидеров по числу заявок.

Москва лидирует по выдачам: 6660 кредитов в ноябре. Московская область выдала 6320, Татарстан — 5320. Ставропольский край не входит в топ-3, но показывает типичную для регионов динамику. В России отказы по автокредитам в октябре достигли 82,9% — на 5,7 п.п. выше сентября и на 5,5 п.п. больше октября 2024 года. Новосибирская область (85,2%), Краснодарский край (85%) и Кемеровская область (84,4%) лидируют по отказам.

Банки осторожничают из-за риска просрочек. Ключевая ставка снизилась до 16,5%, но одобрения остаются минимальными. В Ставрополье средний срок автокредитов в сентябре составил 6,15 лет — один из самых длинных в топ-30 регионов. За первый квартал 2025 года выдачи здесь упали на 55,7% по сравнению с 2024 годом. Жители края все реже берут кредиты на авто из-за жестких условий.

Станислав Маслаков