Вице-мэра Ставрополя уволили за подарок сожительнице

Суд по требованию прокуратуры изменил формулировку увольнения заместителя главы администрации Ставрополя с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия» после выявления коррупционных нарушений, сообщает Генпрокуратура РФ.

Прокуратура Ставропольского края провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. Следствие установило, что заместитель главы администрации столицы региона допустил серьезное нарушение требований закона.

Чиновник безвозмездно передал своей сожительнице земельный участок стоимостью более 500 тыс. руб., что привело к возникновению личной заинтересованности при выполнении служебных обязанностей. Должностное лицо не предприняло мер для предотвращения конфликта интересов при рассмотрении заявления гражданской супруги.

Несмотря на наличие оснований для отставки муниципального служащего в связи с утратой доверия, тот покинул пост по собственной инициативе. Прокуратура направила в суд иск об изменении причины и формулировки отставки.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и изменил формулировку на увольнение в связи с утратой доверия.

Тат Гаспарян