Удмуртия поднялась на 9 позиций в рейтинге доходов населения за год

По итогам третьего квартала Удмуртия заняла 36-е место в рейтинге регионов России по уровню доходов населения, поднявшись с 45-го места в 2024 году. Об этом пишет РИА «Новости».

Среднедушевые доходы в регионе составили 56,1 тыс. руб. в месяц, а соотношение этих доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг достигло 2,43.

Рейтинг возглавили регионы Крайнего Севера: Ненецкий (5,85), Ямало-Ненецкий (5,4) и Чукотский (5,08) автономные округа, в то время как последние строчки занимают Ингушетия (1,2), Карачаево-Черкесия (1,54) и Тыва (1,63).

Анастасия Лопатина