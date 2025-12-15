Ярославский аэропорт больше суток не принимал и не выпускал самолеты

В ярославском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были введены 14 декабря в 00:30. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале 15 декабря в 12:16.

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов»,— пояснил господин Кореняко.

Также в период с ночи 14 декабря в регионе действует режим беспилотной опасности.

Алла Чижова