Ярославский аэропорт больше суток не принимал и не выпускал самолеты
В ярославском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были введены 14 декабря в 00:30. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале 15 декабря в 12:16.
Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов»,— пояснил господин Кореняко.
Также в период с ночи 14 декабря в регионе действует режим беспилотной опасности.