Коммунистическое воспитание в эпоху пролетарской революции — фактор колоссального значения. И потому юбилей Академии коммунистического воспитания имени т. Н. К. Крупской привлекает к себе серьезное общественное внимание.

Фото: wikipedia.org Академия коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской

Академия находится под непосредственным руководством ЦК РКП, и потому ее работа представляет особый интерес для растущей педагогической и общей культуры.

Среди 914 слушателей академии — 93% членов РКП и РКЛСМ (72% — РКП, 21% — РЛКСМ). Политическая физиономия студентов в основном предопределяет идеологическую позицию и общую атмосферу академии. Действительно, это педагогическая Свердловка. То новое студенчество, которое вырастает сейчас в стенах наших педвузов, особенно рельефно выявлено в академии. Неуемный зуд любознательности, остро критическое отношение к преподаванию, злоба на «короткие сутки» — ведь их не хватает для половины тех героических учебных и общественных планов, которыми насыщены неугомонные головы «акавеков».

Факультеты АКВ будут давать работников для всех отраслей советской воспитательной системы: в дошкольные учреждения, в трудовую школу, на политико-просветительную деятельность, в совпартшколы, в школы фабзавуча и крестьянской молодежи, а также инспекторов-организаторов народного образования. Академия имела уже выпуски — всего 236 энергичных строителей советской воспитательной культуры на местах. Имеется и небольшой пока кадр академических питомцев, оставленных при академии для научной и преподавательской работы.

Фото: РИА Новости Анатолий Луначарский (третий слева во втором ряду) и Надежда Крупская (четвертая слева во втором ряду) среди выпускников Академии коммунистического воспитания

Конечно, не сама, конечно, при содействии всех педвузов, конечно, под руководство партии и при помощи других отделов советской науки, но все же впереди других педагогических вузов, в первом их ряду: недаром она — комвуз, педагогическая Свердловия, недаром она — академия Крупской.

