Спрос на «умные» датчики растет — оператор Т2 рассказал о востребованности M2M-решений

В России выросла востребованность M2M-решений в сфере энергетики. По данным мобильного оператора Т2, в сравнении с прошлым годом количество SIM-карт в этом сегменте выросло на 45%. При этом более 40% новых устройств используют в датчиках расхода электроэнергии в домах.

Фото: Предоставлено пресс-службой Т2

Повышенный спрос на «умные» устройства у энергетических компаний изменил структуру рынка. По количеству SIM-карт в корпоративном сегменте Т2 на первое место в России вышел энергетический сектор (в этом году доля в продажах составила 42%). На второе место – мониторинг транспорта (доля в продажах 10%). На третьем месте остались охранные сигнализации (доля в продажах 6%). Также SIM-карты M2M стали чаще использовать в сельском хозяйстве, в частности появились «умные» колонки для подачи воды.

Отмечается, что SIM-карты стали реже приобретать для платежных терминалов самообслуживания, что связано с введением новых требований об использовании биометрии.

M2M (machine-to-machine) — технология обмена данными между устройствами без участия человека. Ее активно используют энергетические компании, службы безопасности, логистический бизнес, предприятия ЖКХ. Клиенты Т2, использующие M2M-решения, могут контролировать подключенное оборудование через единую платформу.

«Сибирский бизнес активно внедряет M2M-технологии — мы видим это по росту спроса на подключение устройств к нашей сети, — отмечает Светлана Мороз, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Сибирь» Т2. – К началу 2026 года мы планируем перевести наших клиентов на новую улучшенную платформу, которая позволит еще эффективнее управлять сотнями SIM-карт из одного окна, контролировать расходы и оперативно реагировать на любые события. Особенно это актуально для энергетиков и логистических компаний, у которых оборудование распределено по всему региону».

Сегмент M2M демонстрирует устойчивый рост: абонентская база M2M SIM-карт Т2 среди бизнес-клиентов по итогам 2024 года увеличилась на 33%.

По прогнозам оператора, в 2025 году рост сегмента M2M составит 48% — в том числе за счет автоматизации передачи данных в энергетике, логистике, городском транспорте и на промышленных объектах.

Кстати, Т2 активно использует собственные M2M-решения на своем оборудовании. На базовых станциях оператор установил датчики, отслеживающие потребление электроэнергии и нагрузку на системы электропитания. Это позволяет избегать неисправностей и обеспечивать клиентов бесперебойной связью.

