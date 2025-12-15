В Орске ресурсоснабжающую организацию обязали благоустроить 22 территории после аварии

В Орске суд удовлетворил требования прокуратуры восстановить поврежденный асфальт и выполнить мероприятия по благоустройству территории после устранения коммунальной аварии. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

По данным ведомства, ООО «РВК-Орск» с 2021 года провело работы, включая земляные, по устранению коммунальных аварий. До сих пор по 22 адресам организация не восстановила разрушенное асфальтовое покрытие. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

Руфия Кутляева