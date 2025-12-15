Цикл замкнулся

Простой принцип «принес — забери с собой» на заповедных территориях требует сложных решений. Как превратить оставленный туристом мусор в ценное вторсырье?

На южном берегу озера Байкал

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Для этого фонду «Озеро Байкал» потребовалось семь лет. С 2019 года программа «Национальные парки без мусора» создает целую экосистему: от научной концепции до инфраструктуры и просвещения. Ее итог — более 20 тонн стекла, пластика и металла, которые не захоронены в уникальных ландшафтах, а обрели новую жизнь. Только в 2025 году на переработку ушло свыше 4,4 тонны отходов.

Программа объединяет три национальных парка: Прибайкальский и Забайкальский в Бурятии, а также «Чикой» в Забайкальском крае. Это не разовые субботники, а продуманная система. Ее основа — научный подход. На базе исследований 2019–2020 годов была разработана «Концепция устойчивого обращения с ТКО» для Забайкальского нацпарка. Данные о составе, динамике и логистике отходов, собранные международной экспертной группой, легли в основу всей работы.

Как это работает на практике

Инфраструктура создана под ключ: установлены и перепрофилированы контейнеры, размещены информационные щиты. Задача — не просто собрать, а вовлечь. Тысячи туристов и местных жителей ежегодно участвуют в экоуроках, мастер-классах и акциях. Например, в Прибайкальском нацпарке за год прошло несколько выездных мероприятий с участием более 1,5 тыс. человек.

Результаты 2025 года:

Забайкальский нацпарк : 1590 кг стекла, 200 кг пластика, 104 кг металла. Здесь не только собирают, но и замыкают цикл: из переработанного стекла и пластиковых крышек местные мастера изготавливают сувениры.

: 1590 кг стекла, 200 кг пластика, 104 кг металла. Здесь не только собирают, но и замыкают цикл: из переработанного стекла и пластиковых крышек местные мастера изготавливают сувениры. Прибайкальский нацпарк : 1750 кг стекла, 520 кг пластика, 286 кг металла. Параллельно со сбором модернизируется инфраструктура: заменены контейнеры, установлены фотоловушки для экологов.

: 1750 кг стекла, 520 кг пластика, 286 кг металла. Параллельно со сбором модернизируется инфраструктура: заменены контейнеры, установлены фотоловушки для экологов. Нацпарк «Чикой»: 17 кг вторсырья. Проект здесь только стартовал, но уже появились пункт приема «Старки», вандалоустойчивый контейнер и проводятся экоуроки.

Динамика, которая говорит сама за себя

В 2019 году на переработку отправили 950 кг вторсырья. В 2024-м — рекордные 5940 кг. Показатель 2025 года (4,4 тонны) подтверждает устойчивый тренд. Сегодня на территориях работает 21 точка раздельного сбора.

«Проект направлен на устранение причин, а не следствий замусоривания,— объясняет генеральный директор фонда “Озеро Байкал” Анастасия Цветкова.— Мы создаем инфраструктуру, вовлекаем посетителей и формируем новую экокультуру».

Эти усилия меняют и ландшафт, и привычки. Для многих местных жителей минимизация отходов уже стала нормой. Для туристов (более 36,5 тыс. человек за семь лет) это первый шаг к осознанному потреблению. Для местного сообщества — новые возможности: более 60 человек получили сезонную работу.

Философия цикла и планы

«Нам нужно не просто установить контейнер, а замкнуть цикл,— говорит Анастасия Цветкова.— Чтобы каждый турист знал, зачем сортировать мусор, чтобы были сотрудники, которые направят его на переработку, чтобы отходы продолжали жизнь в новом качестве».

Программа распланирована на годы вперед. В 2026-м к проекту присоединится четвертый национальный парк, появятся новые контейнерные площадки и интерактивный стенд, наглядно показывающий время разложения материалов. Запланированы мероприятия в школах, установка контейнеров для крышечек, мастер-классы и лекции.

Таким образом, цикл, начатый семь лет назад, не просто замкнулся. Он расширяется, превращая проблему мусора в работающую систему и вовлекая новых людей в осознанное отношение к ресурсам.

Подготовлено при поддержке фонда «Озеро Байкал»