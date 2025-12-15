Не догнать, а возглавить

Какие технологии изменят медицину через пять—десять лет и как России не просто догнать, а возглавить эти изменения? Ответ ищут с помощью «сканирования горизонтов» — стратегического инструмента прогнозирования технологических трендов и продвижения инноваций, наиболее востребованных системой здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время конференции «Сканирование горизонтов в здравоохранении: вызовы и перспективы»

Фото: Фото предоставлено Сеченовским университетом Во время конференции «Сканирование горизонтов в здравоохранении: вызовы и перспективы»

Фото: Фото предоставлено Сеченовским университетом

Как его внедрить, чтобы ускорить разработку и вывод прорывных лекарств и технологий, обсудили представители власти, науки и бизнеса на конференции в Сеченовском университете.

Новый путь для инноваций

Конференцию «Сканирование горизонтов в здравоохранении: вызовы и перспективы» открыла пленарная сессия о технологическом лидерстве и о глобальной конкурентоспособности. Спикеры единодушны: лидерство сегодня определяется не количеством запущенных проектов, а способностью превращать разработки в реальные продукты и технологии с доказанной клинической пользой и экспортным потенциалом. Для этого необходимы четкая стратегия и согласованная работа науки, индустрии и государства. «Технологическое лидерство формируется там, где есть ясные цели, последовательность действий и общая ответственность за результат,— подчеркнул модератор сессии, проректор по научно-технологическому развитию Сеченовского университета Вадим Тарасов.— Нам предстоит выстроить систему, в которой инновации проходят путь от разработки до реального воздействия на здоровье людей максимально быстро и эффективно, потому что их ценность для системы здравоохранения понятна и измеряется с самых ранних этапов».

О системных мерах, необходимых для перехода от импортозамещения к техлидерству, рассказал заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев. Среди них — создание единого национального конвейера разработки лекарств, внедрение ускоренных регуляторных процедур, создание единой цифровой платформы данных по разрабатываемым продуктам, поддержка международных публикаций российских ученых, внедрение прозрачного фильтра оценки проектов и инвестиций, запуск технологических треков, включающих биотехнологии, клеточные, генные технологии.

Заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева подробно рассказала о задачах в рамках национального проекта технологического лидерства «Новые технологии сбережения здоровья» и федерального проекта по развитию фармацевтической и медицинской промышленности. Она сообщила, что работа ведется, в том числе по двум «дорожным картам»: в сфере фармацевтики необходимо освоить производство 186 новых международных непатентованных наименований (МНН), а в сфере медицинских изделий — 379 позиций, которые ранее в России не производились. По словам заместителя министра, Минпромторг провел детальный анализ этих перечней и выявил позиции, которые пока не взяты в разработку индустриальными партнерами. Екатерина Приезжева обратилась к молодым ученым и стартапам, подчеркнув, что включение в «дорожные карты» гарантирует востребованность продукции системой здравоохранения. Для поддержки таких проектов созданы специальные меры, в том числе механизм «продукты на полку», а также программы Фонда содействия инновациям с грантами до 5 млн руб. на разработки ранней стадии и с финансированием до 30 млн руб. для более зрелых проектов.

Заместитель министра пригласила разработчиков к активному сотрудничеству, заявив, что в Минпромторге готовы предоставить детальные перечни и обсудить возможности для реализации проектов.

Заглянуть за горизонты

Разработанную совместно с Сеченовским университетом оригинальную методику сканирования горизонтов представил Александр Соколов, заместитель директора Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Методика основана на системе интеллектуального анализа больших данных iFORA. Ее база источников включает более 850 млн документов.

За счет анализа больших данных сканирование горизонтов помогает провести анализ публикаций, патентов, клинических исследований и публикаций в СМИ в области инноваций во всем мире и отобрать наиболее перспективные технологии для потенциального внедрения в России. Этот метод уже применяется для первичного отбора инноваций в онкологии.

Точка роста для фармацевтики

Отдельные секции посвятили эффективности исследований и разработок (R&D) с использованием ИИ, математического моделирования и цифровых платформ, а также механизмам интеграции инноваций в систему здравоохранения. Как отметил модератор секции «Сканирование горизонтов в приоритетных нозологиях», руководитель Центра математического моделирования в разработке лекарств Первого МГМУ Кирилл Песков, внедрение новых классов лекарств (биопрепаратов, клеточных и генных терапий), методов персонализированного лечения и технологий ИИ меняет парадигму разработки препаратов и ускоряет их выход к пациентам. Он представил результаты совместного исследования с компанией «Иннопрактика», которые показали, что российские разработчики пока уделяют недостаточно внимания перспективным направлениям. К ним относятся биопрепараты нового поколения, биспецифичные антитела, конъюгаты на основе антител и пептидов и другие. Между тем эти подходы позволяют создавать инновационные лекарства быстрее и экономичнее, сохраняя при этом необходимую доказательную базу.

«Развитие методов рациональной разработки лекарств может стать для нашей страны точкой роста инновационной фармацевтики,— уверен специалист.— Это требует разработки и внедрения новых методов ранней оценки, широкого использования технологий ИИ и математического моделирования на разных этапах разработки, внедрения инновационных дизайнов клинических исследований и поиска суррогатных биомаркеров».

«Нам нужно уходить от линейной модели трансляционной медицины и переходить к созданию трансляционных хабов, в которых представители науки, клиники, регулятора и разработчики смогут совместно работать над внедрением новых терапевтических модальностей в здравоохранение,— считает старший директор отдела предрегистрационных исследований “АстраЗенека” в России и Евразии Надежда Тихонова.— Только такой формат взаимодействия позволит обеспечить ускоренное развитие инноваций и их доступность для пациентов».

Премия за успех

Участники секции о механизмах интеграции инноваций в систему здравоохранения отметили, что фармацевтическая политика должна перейти от недифференцированного подхода к инновациям к ценностно-ориентированному отбору. Препараты, которые демонстрируют высокую терапевтическую ценность и убедительно улучшают исходы для пациентов, должны получать «премию за успех» от системы здравоохранения, как от конечного пользователя — в виде быстрого доступа на рынок и предсказуемой оплаты. В противовес этому для терапий с низкой или недоказанной клинической пользой решения должны быть столь же прозрачными: это может означать отказ в возмещении или установление цены, адекватной реальной значимости лечения. Включение препаратов в перечни по конкретным показаниям позволит системе финансировать лечение лишь в тех клинических ситуациях, где доказана значимая клиническая и экономическая эффективность и существует неудовлетворенная медицинская потребность.

Модератор секции заместитель руководителя экспертно-аналитического центра Первого МГМУ Нурия Мусина подчеркнула необходимость переосмыслить роль государства в управлении инновациями: «Поддержать инновации только за счет субсидий на науку и исследования невозможно. “Премия за успех” поможет создать условия для притока частных инвестиций, строить прогнозируемые бизнес-модели и обеспечит устойчивое внедрение новых технологий в практику».

Прорывным технологиям нужен план

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются разработчики и государство,— отсутствие системного подхода к планированию выхода новых технологий, считает Дмитрий Щуров, руководитель Экспертно-аналитического центра по сканированию горизонтов в здравоохранении. Он указал на барьеры для внедрения генных и клеточных технологий, включая отсутствие тарифов и несоответствие механизмов оценки для терапий с долгосрочным эффектом. Все эти вопросы необходимо решать, когда технологии еще находятся на стадии разработки, и находить варианты решений, оптимальные для государства, индустрии и пациентов. В этом может помочь сканирование горизонтов.

«Этот инструмент имеет стратегическое значение,— подчеркнул Дмитрий Щуров.— Индустрии он помогает находить ниши для разработок и проводить раннюю оценку технологии, а государству дает возможность заблаговременно подготовиться к выходу инноваций и сделать систему здравоохранения более устойчивой к новым вызовам». Спикер также отметил, что в экспертно-аналитическом центре Первого МГМУ уже занимаются оценкой перспектив и возможностей внедрения технологий. В нем работают с запросами фармкомпаний по поиску биомишеней, а также с запросами на проведение клинико-экономической оценки и ранней оценки технологий.

Кадры для техлидерства

Конференцию завершила дискуссия о ключевых компетенциях технологических лидеров. Участники обсудили, как готовить кадры, способные соединять науку, управление и реальную практику в здравоохранении. Модератор сессии вице-президент, заместитель главного исполнительного директора Фонда «Сколково» Камила Зарубина отметила, что «Сколково» вместе с Сеченовским университетом запустили кафедру технологического лидерства: «Наша задача — подготовить новое поколение специалистов, тех, кто сочетает глубокие технологические компетенции с предпринимательским мышлением, критическим анализом и умением работать в условиях постоянных перемен. Сегодня лидер — это не просто эксперт, это человек, который видит перспективы там, где другие видят ограничения, умеет запускать проекты в условиях неопределенности и создавать среды, в которых рождаются инновации».

Чтобы сформировать предпринимательский дух и готовность к риску у будущих лидеров, необходимо сместить фокус с «обучения предпринимательству» на «обучение через предпринимательство», считает Алла Панченко, заместитель центра индустриальных технологий и предпринимательства Первого МГМУ. Ключ — в проектной работе с самого начала обучения и решение реальных, а не учебных задач от компаний или исследовательских лабораторий. Кроме того, у будущих лидеров должна быть возможность проверить свою идею, для этого университет должен предоставлять доступ к лабораториям, прототипным центрам, вычислительным мощностям и юридической поддержке на ранних этапах. Нужно также формировать сообщество единомышленников, а не просто группу студентов, заключила спикер.

Конференция организована Институтом трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета совместно с Экспертно-аналитическим центром сканирования горизонтов в здравоохранении. По ее итогам будет подготовлена резолюция с анализом проблем и предложениями для их решения. Партнеры мероприятия — BIOCAD, AstraZeneca, «Герофарм», Roche.

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета