В КБР продают долги жителей по коммунальным платежам на 40 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Баксандомоуправление» выставил на электронные торги права требования к физическим лицам по коммунальным платежам на сумму 40,5 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Подать заявку на участие в торгах могут только управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с твердыми бытовыми отходами. Прием заявок начнется 8 декабря 2025 года и продлится до 2 марта 2026 года. Аукцион пройдет 3 марта 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Баксандомоуправление» зарегистрировано в 2008 году в Баксане (КБР). Основной вид деятельности — производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Учредитель — Артур Бештоев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 1,9 млн руб.,

Стартовая цена будет снижаться каждые пять рабочих дней на 10% от начальной суммы. Минимальная цена не может быть ниже 3% от первоначальной стоимости. Размер задатка составляет 10% от начальной цены лота.

Организатор торгов уточняет, что сумма задолженности может незначительно уменьшиться в связи с погашением долгов жителями. Окончательный размер передаваемых покупателю прав требования определяется на дату оплаты за лот. Часть дебиторской задолженности выявлена по истечении трех лет.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году признал банкротом управляющую компанию «Баксандомоуправление». Решение принято по заявлению АО «Каббалкэнерго» из-за долга 12,4 млн руб.

