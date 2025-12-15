СКР возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов в Кизеловском округе

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения группы туристов в Кизеловском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что 13 декабря 2025 года группа туристов из 15 человек самостоятельно выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском районе. На точку сбора группы вышли только два человека, с остальными участниками связи нет, их местонахождение неизвестно.

Туристов ищут спасатели, сотрудники краевого МЧС, волонтеры, полицейские и местные жители. Применяются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. Всего к поискам привлечены более 100 человек и 46 единиц техники.

На место поисковых мероприятий прибыли следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. В ходе поисков исследуется маршрут, по которому, предположительно, передвигались туристы, а также прилегающая к горе Ослянка таежная местность, площадь которой составляет более 63 кв. км. Поиски в лесном массиве осложняются обильным снежным покровом и метелью.