В Красноярске водителя погрузчика придавило машиной во время работ

Водитель барнаульского ООО «Стройтранс-22» погиб при проведении погрузочных работ на проезде Связистов в Красноярске. Инцидент произошел сегодня днем, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, грузовик Hino с краном-манипулятором, принадлежащий компании ООО «Телепорт», перемещал груз в кузов ГАЗон NEXT. В процессе погрузки тяжелые автозапчасти перевесили кран, что привело к его опрокидыванию. В результате манипулятор упал на водителя, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Следственным управлением СКР региона организована проверка по факту инцидента.

Александра Стрелкова