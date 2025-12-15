Производитель умных пылесосов iRobot подал на банкротство

Американская iRobot, выпускающая умные пылесосы Roomba, объявила о банкротстве. Процедура необходима компании для проведения реструктуризации бизнеса, а сам процесс никак не отразится на потребителях, заверяет производитель.

iRobot выпускает пылесосы Roomba с 2002 года и за это время продала более 40 млн экземпляров умных пылесосов. Однако после пандемии COVID-19 продажи компании стали падать из-за возросшей конкуренции на рынке, в том числе со стороны производителей, выпускающих более бюджетные модели.

В августе 2022 года Amazon договорилась о покупке iRobot за $1,7 млрд. Однако против этой сделки высказалась Еврокомиссия. По ее мнению, слияние могло ограничить конкуренцию на рынке роботов-пылесосов, поскольку Amazon имеет возможность сдерживать продажи конкурентов iRobot на своей торговой площадке и одновременно продвигать продажи iRobot. В итоге в январе 2024 года стороны отказались от сделки.

Теперь компания будет поглощена китайской Shenzhen PICEA Robotics, а обыкновенные акции iRobot будут аннулированы. Сделка позволит американскому производителю получить необходимое финансирование для полноценного продолжения деятельности.

Кирилл Сарханянц