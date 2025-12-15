В Астраханской области за 14,5 млн руб. отремонтируют 70-летний теплоход «Топаз»

Росморпорт объявил конкурс на ремонт теплохода «Топаз» проекта № 245. По данным «ЕИС Закупки», работы будут проводиться под надзором Российского морского регистра судоходства.

Начальная максимальная цена контракта составляет 14,5 млн руб. Заявки на участие в закупке принимаются до 22 декабря, а подведение итогов запланировано на 12 января 2026 года.

Согласно документации закупки, выполнение работ займет 60 календарных дней. Местом проведения работ станет судоремонтное предприятие подрядчика, расположенное в Астрахани или Астраханской области.

Теплоход «Топаз» был построен в 1955 году. Его длина составляет 26,83 м, ширина – 5,26 м, высота борта – 2,8 м, осадка – 1,6/1,8 м, а доковый вес – 86 тонн. Скорость судна составляет 9,5 узлов, пишет PortNews.

