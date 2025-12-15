На Ставрополье экс-полицейского осудили за мошенничество

В Степновском округе бывшего сотрудника полиции осудили за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) за фиктивную сдачу жилья в аренду в служебной командировке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доказано, что осужденный в 2023 году отправился на три месяца в командировку, получив командировочные расходы в 610 тыс. руб. Бывший правоохранитель фиктивно заключил договор найма жилого помещения на сумму 264 тыс. руб., при этом он проживал в доме, предоставленном местной администрацией.

По возвращении полицейский предоставил в бухгалтерию отчет о расходовании денежных средств на проживание, к которому приложил заключенный фиктивный договор найма. Таким образом, ущерб отделу МВД России «Степновский» составил 264 тыс. руб.

Суд назначил фигуранту 1,5 года колонии общего режима, штраф и запрет на право занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на три года. На имущество осужденного наложили арест. Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован.

Константин Соловьев