Ставке выделяют пространство для снижения

Центробанк примет последнее в 2025 году решение по ключевой ставке. Пространство для снижения есть. Об этом “Ъ FM” рассказали экономисты. Данные по инфляции внушают оптимизм. По последним цифрам Росстата, в ноябре годовой рост цен замедлился до 6,6%. За месяц показатель опустился более чем на 1 процентный пункт. С поправкой на сезонность ноябрьская инфляция в пересчете на год и вовсе была ниже целевых 4%, отмечали аналитики ЦБ в обзоре «О чем говорят тренды». При этом сигнал Банка России остался нейтральным. Эксперты разошлись в оценках и рассматривают несколько сценариев снижения ставки: на 1 процентный пункт, на 0,5 или компромиссные 0,75.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Изменение ставки не гарантировано, но близко считает экономист Егор Сусин: «Вероятность того, что ставка останется неизменной, существенна. Но не снижать ее будет достаточно сложно. Не вижу смысла в шагах по 75 базисных пунктов, базовый сценарий — 50 базисных пунктов. Это траектория достаточно устойчивого снижения примерно на 1% в квартал, то есть за два заседания. Данные по инфляции выходили очень неплохо, но все-таки повышение НДС создаст определенную проинфляционную картинку в первом квартале. Инфляционные ожидания высоки, и кредит выше прогноза Банка России.

Снижать более резко в такой ситуации, даже несмотря на то, что инфляция идет ниже прогноза Банка России, регулятор может и не решиться».

Как отмечают аналитики, инфляционные ожидания населения и бизнеса в ноябре выросли. Регулятор связывает это прежде всего с предстоящим повышением НДС и других обязательных платежей. Так что Центробанк может не решиться на серьезное смягчение, допускает главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов: «Инфляция идет лучше всяческих прогнозов.

Если темпы сохранятся, то рост цен составит 5,5-5,6%. И это лучшее, на что можно было рассчитывать в 2025 году, поэтому продолжаем ожидать смягчения. Наш официальный прогноз остается неизменным — это 50 базисных пунктов. Хотя он во многом ограничен тем, что прогнозный диапазон по ключевой ставке ЦБ не предполагает более активного смягчения. В принципе, на этом заседании вполне могло бы получиться и 100 базисных пунктов. Думаю, ЦБ своей коммуникацией хочет показать, что не стоит расслабляться, лучше оставаться консервативными, потому что инфляционные ожидания — вещь опасная. Даже при снижении текущих темпов они формируют видение менеджеров по закупкам, например, или населения, всех экономических агентов, которые пытаются прогнозировать и смотреть на три, шесть или девять месяцев вперед.

То есть если сейчас ЦБ покажет слишком оптимистичный сигнал, рынок сразу же перестроит ожидания по длинным ставкам».

При этом рост кредитования замедляется, а рынок труда, как пишет “Ъ”, «вступил в фазу осторожности», сотрудники не меняют место деятельности из-за неопределенности, а гонка зарплат почти сошла на нет. Рынок уже заложил в планы более низкую ставку, полагает директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой: «Экономика не демонстрирует бурного роста. Одни секторы чувствуют себя лучше, другие — хуже. В частности, пятничные данные по ВВП показали, что оценка роста за второй квартал была понижена и в третьем квартале экономика прибавила всего 0,1% по отношению ко второму, то есть экономика близка к стагнации.

В каких-то секторах заметны рецессионные тенденции, поэтому если все это сложить воедино и добавить очень крепкий курс рубля, то более агрессивное снижение ставки на 100 базисных пунктов нам кажется вполне реализуемым. И Центробанк догонит тот уровень ставки, до которого ее не снизил в сентябре и октябре сначала под предлогом бюджетных рисков, потом из-за опасений за ускорение роста кредита и повышения цен на топливо, которое, по последним данным, все-таки сходит на нет».

Ранее Центробанк четыре раза подряд принимал решение о снижении ключевой ставки. Как отмечают экономисты, после пятничного декабрьского заседания, вероятно, последует пауза. В частности, на январь придется основной эффект от повышения НДС.

Анжела Гаплевская