Сельхозпредприятие с 72 коровами в КБР выставили на торги за 41 млн рублей

Конкурсный управляющий выставил на торги имущественный комплекс КФХ в Терском районе Кабардино-Балкарии стоимостью 41,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Имущество принадлежит Альберту Балкарову. На аукцион выставляется единым лотом агрокомплекс, расположенный в Терском районе Кабардино-Балкарской республики по адресу: административная граница с.п. Интернациональное, ул. Пшигошева, д. 1А.

В состав лота входят пять зданий общей площадью более 4,3 тыс. кв. м. Среди них два здания по переработке сельскохозяйственной продукции площадью по 1181,9 кв.м каждое, построенные в 2020 году, здание готовой продукции площадью 683,7 кв. м, коровник на 1089 кв. м и подсобное помещение площадью 1185 кв. м.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Альберт Балкаров является бывшим совладельцем СКПК «Развитие», а также Животноводческого кооператива «Инал» в КБР.

К комплексу прилагается оборудование: система навозоудаления ТСН-2 ОБ, система поения на 50 голов и пневматическая дробилка со смесителем мощностью 3 кВт.

В лот также включены два земельных участка общей площадью 48,3 тыс. кв. м. На одном из них размещается сад сливы с 860 саженцами.

Кроме того, покупатель получит поголовье животных: 72 коровы, 17 телят, 50 овец, 57 гусей, 19 уток и 39 кур. Торги назначены на 2 февраля 2026 года.

