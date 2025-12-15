РБК: Минцифры не планирует создавать полный аналог программному обеспечению SAP

Российский ERP-консорциум не будет работать над созданием полного аналога немецкой SAP. Об этом сообщил РБК представитель Минцифры. По его словам, эффективнее использовать экосистему от разных вендоров.

ERP — программное обеспечение для управления бизнес-процессами предприятия. Оно помогает автоматизировать задачи, хранить всю информацию в одном месте, управлять персоналом и прочее. Немецкая SAP — крупнейший разработчик ERP-систем в мире наряду с Microsoft и Oracle.

Собеседник издания заявил, что решение создать полный аналог SAP может замедлить развитие уже существующих российских ERP-систем и поставить вендоров в нерыночные условия. Он также отметил, что отечественная и национальная ERP-системы — это не одно и то же. «Национальная система, как правило, бывает одна, ей присваивается соответствующий статус, в то время как отечественных систем может быть несколько»,— объяснил представитель министерства.

В июле правительство поручило Минцифры подготовить предложение по созданию консорциума для разработки российской ERP-системы. Минцифры уже сформировало предложение, в котором консорциум будет работать на базе АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ). Участниками объединения станут представители металлургической, нефтегазовой, транспортной и химической отраслей. В нем также будут задействованы заинтересованные представители Индустриальных центров компетенций (ИЦК) — консорциумов российских компаний для замещения иностранного ПО.

НЦК ИСУ уже обработал более 1,3 тыс. требований бизнеса к ERP, сообщил РБК гендиректор центра Кирилл Семион. Из них 200 — технические, критически важные для крупных холдинговых структур. Результаты работы центра послужат основой для универсального корпоративного шаблона ERP.