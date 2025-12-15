Мошенники похитили у кстовчанина 13,6 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению кстовчанина, у которого мошенники похитили 13,6 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что ему позвонили якобы представители энергетической компании и под предлогом проверки счетчиков попросили продиктовать код из СМС. Затем его безуспешно попросили назвать номер банковской карты, и связь прервалась.

Однако позднее потерпевшему позвонила якобы сотрудник госслужбы и убедила его в том, что на него оформлена доверенность, а затем с ним связались якобы силовики и попросили снять накопления в банке, чтобы проверить, использовались ли деньги в мошеннических схемах. Кстовчанину позвонили и на следующий день, в итоге он взял из дома 2,5 млн руб. и передал курьеру аферистов.

Потерпевший несколько дней обналичивал накопления и передавал курьерам. Мошенники при этом убедили его по телефону, что вернут деньги, однако для этого следует удалить журнал звонков. Не дождавшись обещанного, он обратился в полицию.

Владимир Зубарев