Десятилетний барьер

Верховный суд РФ в 2025 году окончательно утвердил жесткие временные рамки для возврата активов в конкурсную массу, и ключевым нововведением практики стало строгое исчисление объективного десятилетнего срока с момента совершения сделки, а не с даты начала процедуры банкротства. Это коренным образом меняет стратегию арбитражных управляющих и кредиторов, вынуждая их глубоко анализировать операции должника на максимально ранних стадиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Исканцев

Фото: Предоставлено АБ «Казаков и партнеры» Ян Исканцев

Фото: Предоставлено АБ «Казаков и партнеры»

Институт оспаривания сделок в рамках процедур банкротства традиционно остается ключевым инструментом защиты интересов кредиторов. Его цель — возврат активов в конкурсную массу и предотвращение их недобросовестного вывода. Нормативная база этого механизма сформирована Законом о банкротстве, а также положениями Гражданского кодекса РФ, регулирующими недействительность сделок и сроки исковой давности.

В соответствии со статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве временные рамки для предъявления требований варьируются от шести месяцев до трех лет в зависимости от типа сделки и характера нарушений. При этом применение общих норм ГК РФ (ст. 196, 200) дополняет эти сроки: вводится субъективный трехлетний период и объективный (пресекательный) десятилетний срок.

Хотя в 2025 году законодатель не внес прямых изменений в порядок исчисления сроков, судебная практика, и прежде всего позиция Верховного суда РФ, значительно уточнила подходы к их применению. Новейшие разъяснения направлены на повышение правовой определенности, исключение злоупотреблений и достижение баланса интересов должника и кредиторов.

Сделки должника могут быть оспорены как по специальным основаниям — подозрительности или предпочтения кредиторам, так и по общим гражданско-правовым — ничтожности или оспоримости в порядке ст. 168–179 ГК РФ. Подозрительные сделки могут быть оспорены в течение одного года с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о сделке, ущемляющей права кредиторов (например, при неравноценном встречном исполнении). Сроки оспаривания преференциальных сделок варьируются от шести месяцев до трех лет в зависимости от периода и обстоятельств совершения. Одновременно действуют и общие положения Гражданского кодекса: трехлетний субъективный срок (ст. 200 ГК РФ) и десятилетний объективный пресекательный срок (п. 2 ст. 181, ст. 196 ГК РФ, в редакции ФЗ №100-ФЗ от 7 мая 2013 года). Последний не подлежит восстановлению и служит абсолютным временным пределом для оспаривания.

Основное внимание практики 2025 года сосредоточено на исчислении объективного десятилетнего срока. Хотя прямых поправок в Закон о банкротстве не внесено, судебные акты ВС РФ заметно конкретизировали его применение. Одним из ключевых стало Определение ВС РФ от 4 июля 2025 года №307-ЭС14–7082(15), в котором уточнено, что течение десятилетнего срока начинается не с момента назначения арбитражного управляющего, а с даты совершения или государственной регистрации сделки (для сделок с недвижимостью). В итоге заявление об оспаривании сделки 2013 года, поданное в 2024 году, было признано поданным с пропуском срока, несмотря на позднее возбуждение банкротства. Суд подчеркнул, что объективный срок имеет пресекательный характер и не может быть продлен.

Аналогичная позиция прослеживается в Определении ВС РФ от 1 октября 2025 года №304-ЭС19–19694, где разъяснено применение норм к сделкам, исполнение которых началось до 1 сентября 2013 года: если срок не истек на момент вступления поправок, он продолжает течь, но в пределах десяти лет. Такая практика устранила неопределенность в «переходных» делах и способствовала единообразию решений.

В 2025 году заметно возрос интерес к оспариванию сделок по общегражданским основаниям (ст. 168, 170 ГК РФ). Арбитражные суды по-прежнему исходят из трехлетнего субъективного срока, исчисляемого с момента, когда управляющий узнал о пороке сделки. Объективный десятилетний предел остается непреодолимым, что делает невозможным пересмотр сделок «дистанции времени».

В «Дайджесте правового регулирования банкротства» за май—июнь 2025 года отмечается отсутствие прямых изменений в законодательстве, однако фиксируется усиление тенденции к строгому применению сроков. В Обзоре ВС РФ от 18 июня 2025 года по банкротству граждан суд указал, что сделки между супругами не могут считаться преференциальными без доказанного ущерба кредиторам, а отказ от наследства может быть оспорен лишь в течение трех лет.

Параллельно рассматривается законопроект №941320–8, предусматривающий упрощенный доступ арбитражных управляющих к информации о сделках родственников должника, что повысит эффективность проверки и сократит риск пропуска сроков.

Текущая судебная практика подтверждает: десятилетний срок окончательно утвердился как жесткий временной барьер, обеспечивающий стабильность гражданского оборота. Для арбитражных управляющих и кредиторов это означает необходимость оперативного анализа финансовых операций должника на ранних стадиях банкротства. В работе рекомендуется фиксировать момент получения информации о сделках и использовать цифровые базы данных для проверки активов.

Ян Исканцев, руководитель практики банкротства АБ «Казаков и партнеры»