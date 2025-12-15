За загрязнение реки в Красноярском крае с золотодобытчика взыскали 44 млн рублей

Суд по иску прокуратуры взыскал с АО «Прииск Удерейский» 44 млн руб. за загрязнение реки в Красноярском крае. Кроме того, компанию оштрафовали за нарушение правил охраны водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ), правил охраны среды обитания водных биоресурсов (ст. 8.33 КоАП РФ) и несоблюдение требований по сохранению водных ресурсов (ч. 1 ст. 8.48 КоАП РФ) на 350 тыс. руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Правоохранители установили, что осенью 2025 года организация занималась добычей россыпного золота. В ходе работ компания допустила ошибку, в результате которой из пруда-отстойника хлынули загрязненные сточные воды в реку Малая Пенченга.

По итогам лабораторных исследований была выявлена концентрация вредных веществ.

Александра Стрелкова