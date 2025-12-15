Резкие изменения температурного фона ожидаются в Удмуртии на этой неделе, сообщает региональный Гидрометцентр. В предстоящую ночь температура воздуха опустится до -16..-21°С, а завтра днем повысится до -13..-18°С. В среду ночью, 17 декабря, температура будет в пределах -17..-22°С, к утру немного повысится, днем достигнет -6..-12°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В четверг ночью, 18 декабря, температура составит -14..-19°С, в юго-западной части -10..-15°С, в северо-восточной -17..-22°С. Днем ожидается потепление, к вечеру температура достигнет 0..-5°С. В пятницу ночью, 19 декабря, и утром температура будет колебаться от -3 до +3°С, к вечеру похолодает до -2..-7°С, в северной части до -7..-12°С.

На территории региона ожидаются осадки от небольших до умеренных в виде снега, в конце недели возможны снег и мокрый снег. Небольшая передышка от осадков ожидается завтра днем и в ночные часы четверга. На дорогах сохранится гололедица, возможен снежный накат и заносы. В конце рабочей недели установится ветреная погода.

Анастасия Лопатина