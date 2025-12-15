СК возбудил дело о халатности из-за разрушающейся крыши дома в Челябинске

По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в Тракторозаводском районе Челябинска. Причиной стало аварийное состояние крыши жилого дома, сообщает пресс-служба госоргана.

О ситуации в доме на улице Тяговая следователи узнали из социальных сетей. По данным горожан, из-за состояния крыши в квартирах образовалась плесень и отслоились обои. Кроме того, снаружи опадают части промокшей насквозь крыши. Капитальный ремонт здания 1971 года постройки запланирован только в 2048 году. А управляющая компания, как подчеркивают жильцы, обслуживанием дома не занимается.

Следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в публикации, будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц. Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства регионального управления СК.

Виталина Ярховска