В Ярославле задержали предполагаемого виновника ДТП рядом со зданием УМВД

В Ярославле задержали 25-летнего водителя, которого подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель 21-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: УМВД по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ночью 13 декабря, по информации полиции, 25-летний водитель Lada Priora на перекрестке проспекта Октября и улицы Республиканской, рядом со зданием областного УМВД, произвел столкновение с машиной Lada Granta. На месте погибла 21-летняя пассажирка Granta.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Алла Чижова