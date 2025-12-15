Дело о хищении 88 млн рублей из средств нацпроекта рассмотрит суд Новосибирска

Новосибирская прокуратура направила в суд дело о хищении средств нацпроекта «Жилье и городская среда». В качестве обвиняемых по нему привлекли бывшего гендиректора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова, его подчиненного Виталия Сукача и директора ООО «НПО Акватех» Евгения Кондратюка, рассказали в надзорном ведомстве.

Согласно версии следствия, руководитель ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов, сотрудник его компании Виталий Сукач и глава фирмы-субподрядчика» Евгений Кондратюк при исполнении муниципального контракта заключили договор субподряда на поставку и установку технологического и насосного оборудования для водопроводно-очистных сооружений города Татарска по завышенной цене. Потери бюджета составили около 88 млн руб.

Помимо мошенничества (ст. 159 УК РФ), Сергею Арапову дополнительно вменили в вину злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) при реконструкции лабораторного корпуса Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенного в наукограде Кольцово. Ему также инкриминировали сокрытие средств на оплату недоимки по налогам (ст. 199.2 УК РФ) на сумму свыше 110 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2024 года по материалам УФСБ следственные органы возбудили дело в отношении руководства новосибирской компании «СпецТрансСтрой».

Илья Николаев