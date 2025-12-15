Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети

Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков (11-е место) по количеству офисов в стране и региональному охвату. В исследовании, подготовленном сервисом Brobank.ru по состоянию на 10.12.2025 г., банки ранжировались не только по текущему размеру сети, но и по приросту офисов за год.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Также Уралсиб вошел в Топ-10 банков (7-е место), увеличивших свой территориальный охват в 2025 году. В текущем году Банк Уралсиб открыл офисы в двух новых регионах – Калужской области и Мордовии.

Банк Уралсиб поступательно реализует программу качественного обновления и ребрендинга офисной сети – в регионах присутствия открываются новые и модернизируются действующие отделения, точки обслуживания зачастую переносятся в наиболее удобные для клиентов локации, появляются новые форматы обслуживания. Системная работа в этом направлении позволяет сделать обслуживание клиентов более эффективным, технологичным, удобным и отвечающим самым современным стандартам и требованиям банковского бизнеса, а клиентский опыт – максимально комфортным и позитивным.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.

