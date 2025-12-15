В ноябре 2025 года в Татарстане было оформлено 5,32 тыс. автокредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В ноябре татарстанцы оформили 5,32 тысячи автокредитов

По этому показателю республика заняла третье место среди регионов России, уступив только Москве (6,66 тыс.) и Московской области (6,32 тыс.). В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край (4,81 тыс.) и Санкт-Петербург (4,53 тыс.).

В Чувашии зафиксировано сокращение выдачи автокредитов по сравнению с предыдущим месяцем на 31,5%.

В целом по России количество выданных автокредитов в ноябре сократилось на 25,1% по сравнению с октябрем и составило 93,9 тыс. (в октябре — 125,3 тыс.). При этом в годовом выражении показатель вырос на 1,4% — с 92,6 тыс. в ноябре 2024 года.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, снижение выдачи автокредитов свидетельствует об охлаждении спроса и ухудшении качества потока заемщиков, что вынуждает банки ужесточать кредитную политику и ограничивать выдачи.

Анна Кайдалова