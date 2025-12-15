На Ставрополье будут судить главу КФХ за хищение более 1 млн рублей субсидий

Главу крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) из Нефтекумского района обвинили в трех эпизодах мошенничества с субсидиями на 1,1 млн руб. (по ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 69-летний фигурант, чтобы получить субсидии, подал в краевой Минсельхоз ложные сведения о производстве им в 2018, 2019 и 2021 годах овощных культур, высаживание и выращивание которых в действительности он не осуществлял.

На основании представленных документов обвиняемый получил средства на возмещение затрат при проведении агротехнологических работ и повышение уровня экологической безопасности сельхозпроизводства.

«Незаконными действиями главы КФХ бюджету причинен ущерб на сумму более 1,1 млн рублей»,— отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы

Наталья Белоштейн