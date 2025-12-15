Интерес петербуржцев к лечению облысения вырос более чем на 15%

Жители Санкт-Петербурга стали чаще обращаться за услугами трихологов (врач-специалист, который занимается заболеваниями волос и кожи головы). По информации клиник, спрос вырос минимум на 15%, пишут «Ведомости Северо-Запад».

На первичный прием к специалисту в сети «Скандинавия» с начала 2025 года записались 1185 человек, что на 15% превышает число пациентов в 2024 году. Рост зафиксировали и в медцентре «СМ-Клиника». Там установили, что за последние три года количество обращений из-за различных форм алопеции выросло на 76%.

Патологическое выпадение волос волнует и мужчин, и женщин. Судя по статистике обращений, спрос распределяется равномерно. Главный врач сети клиник Vershe Юлия Турковская отмечает, что к 30 годам выпадение волос встречается у 25% мужчин и 12% женщин. К 50 годам — у 50% и 25%, соответственно.

Специалисты заметили тенденцию на омоложение пациентов. Петербуржцы стали чаще обращаться с телогеновой формой, такая алопеция развивается под влиянием стрессов, на фоне выраженного дефицита питательных веществ или перенесенных инфекций.

Татьяна Титаева